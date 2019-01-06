Португалия: средневековая рукопись - на OLX

К счастью, сейчас он уже находится в руках государства. «Приобретение уже сделано», - заявила директор Национального архива Torre do Tombo Силвештре Ласерда.

Рукописный документ представляет собой «нотариальный акт о передаче Замка Лиссабона его алькаидом (градоначальником), Мартинь Афонсу Валенте, графу Барселуша, Дон Жоау Афонсу Телу, что было определено королем Доном Фернанду письмом от 16 января 1383 г., указанным в этом акте. В качестве свидетелей при подписании этого акта присутствовал алькаид Замка Фария Диогу Гонсалвеш. Нотариус: Переш Эштевеш. 26 января 1383 г., Замок Лиссабона».

Уголовная полиция конфисковала пергамент в ноябре прошлого года, после сообщения о его продаже.

Пергамент (в работах по истории и источниковедению - обычно пергамен) - материал для письма (до изобретения бумаги) из недубленой сыромятной кожи животных (овец, коз, баранов, телят, свиней и др.), а также древние рукописи на таком материале.