Португалия: средневековая ярмарка в Силвеше ждет гостей

Тема 2023 года - «Мечеть, символ и власть». В ходе мероприятия будет рассказано о строительстве и освящении мечети как места поклонения и символического воплощения новой религии в начале исламизации района, который станет одним из крупнейших политических и культурных центров старого Алгарве.

Силвеш обещает 11 дней невероятного праздника, оживленного тонами уличных торговцев, звуками музыки и яркими танцами, навеянными воспоминаниями о Востоке.

Мистическая атмосфера ярмарки начинается каждый день в 6 часов вечера с костюмированного шоу.

Любители споров могут стать зрителями военных игр, где на площади Аль-Мутамид в 20.00 и 22.30 повстанец, захвативший контроль над территорией, Яхья ибн Бакр ибн Задлаф, сражается с армией Омейядов.

В 22:30 в замке Силвеш проходят «Восточные ночи» - потрясающая выставка музыки, танцев и огня.

Стоит только позволить себе окунуться в гастрономию, шоу и исторические развлечения, среди которых можно найти сотню участников - от ремесленников и изготовителей сладостей до мистиков и торговцев.

По словам организатора мероприятия, для муниципалитета Силвеша по-прежнему приоритетным является распространение огромного исторического богатства, которым обладает этот город и его окрестности.