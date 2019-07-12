Португалия: средневековая ярмарка в Силвише

В течении семи дней Силвиш, который был столицей Алгарви во времена арабского владычества, вновь переживает свой золотой век. В воссозданной исторической обстановке времен христианских войн против арабских завоевателей (реконкисты) на улицах города появляются персонажи из прошлых веков – ярмарочные акробаты, жонглеры, танцовщики, заклинатели змей и другие.

Не упустите эту возможность совершить экскурс в историю. Вы увидите шествие знати, рыцарские турниры и состязания лучников, а также ремесленников и купцов, нахваливающих свои товары.

Ярмарка пройдет с 9 по 18 августа.