Португалия: средневековая ярмарка в Силвише

Пятница, 12 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: средневековая ярмарка в Силвише

Приезжайте в Силвиш в августе и посмотрите, как жили христиане и арабы в Средние века.

В течении семи дней Силвиш, который был столицей Алгарви во времена арабского владычества, вновь переживает свой золотой век. В воссозданной исторической обстановке времен христианских войн против арабских завоевателей (реконкисты) на улицах города появляются персонажи из прошлых веков – ярмарочные акробаты, жонглеры, танцовщики, заклинатели змей и другие.

Не упустите эту возможность совершить экскурс в историю. Вы увидите шествие знати, рыцарские турниры и состязания лучников, а также ремесленников и купцов, нахваливающих свои товары.

Ярмарка пройдет с 9 по 18 августа.

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