Португалия: средний показатель экзаменов скрывает правду

В прошлом году учащиеся колледжей немного улучшили свои результаты на общегосударственных экзаменах (плюс 0,2 балла), а учащиеся государственных школ немного снизились (минус 0,1 балла).

Средний балл по частным экзаменам составил 12,9, а по общеобразовательным - 11,2 балла.

Однако, глядя на различные дисциплины, оказывается, что были случаи, когда средний показатель по стране повышался или понижался почти на два значения.

В этом «движении вверх и вниз» выделяются четыре дисциплины, которые всегда привлекают больше студентов к экзамену: математика А и физико-химия, которые пошли вверх, и португальский язык, биология и геология, которые понизились.

Более 32 000 экзаменов, проведенных в 2022 году, дисциплина «Физико-химия», которая в прошлом году имела пониженое среднее значение по стране (9,78), теперь достигла 11,69 баллов.

Повышение значения на 1,91 также повлияло на увеличение числа школ с положительным средним значением: только одна из четырех школ «провалилась», то есть 127 школ имели отрицательное среднее значение против 509 школ с положительным средним значением.

Другим предметом с самым высоким рейтингом является математика А. Средний балл из более чем 34 000 экзаменов составил 11,94 (на 1,3 больше, чем в 2021 году), при этом 28% из 634 школ «не сдали».

С другой стороны, успеваемость учащихся государственных школ по математике А увеличила присутствие этих школ среди лучших классифицированных, с семью учреждениями в списке 20 лучших.

Глядя на предметы, по которым больше всего не сдали экзамены, выделяется португальский: средний результат примерно 35 000 тестов составил 10,9 (минус 1,15), что означает, что 28% всех школ не сдали тест (141 из 642).

Биология и геология, дисциплины, которые сдают больше всего студентов (почти 40 тысяч), также упали не на одно значение, с 11,96 до 10,77.