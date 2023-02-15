Португалия: средний счет за воду варьируется от 5 до 40 евро в месяц

Счет за воду в Португалии в 2021 году (последний, по которому имеются полные данные) в среднем составлял 25,43 евро. Самый дорогой средний счет был оплачен в Вила-ду-Конде на сумму 40,02 евро; и самый дешевый в Табуасу (5,25 евро). Однако рассматриваемые здесь услуги имеют ряд отличий, помимо цены.

Эти данные предоставлены Регулирующим органом по водоснабжению и водоотведению (ERSAR).

Рассматриваемые здесь средние значения счета учитывают потребление 10 кубометров воды в месяц, что было бы обычным для семьи из трех человек. Но в двух крайних случаях есть существенные различия, влияющие на окончательную цену.

Самый дешевый счет оплачивает только одну из трех услуг, которые обычно включаются в счет за воду: водоснабжение. Мусор и канализация не учитываются, то есть их возьмет на себя управляющая организация. В случае Vila do Conde счет покрывает три услуги.

В Вила-ду-Конде экономическая доступность услуги - показатель, который говорит нам, могут ли люди платить за нее, - составляет 0,18% в отношении городских отходов, 0,59% для водоснабжения и 0,37% в отношении канализации.

Считается, что 0,5% - это порог, начиная с которого, по мнению ERSAR, экономическая доступность начинает ставиться под угрозу. Этот показатель рассчитывается с учетом среднего дохода семьи в каждом муниципалитете и взимаемых в нем тарифов.

В то же время Табуасу имеет экономическую доступность 0,29% в услугах водоснабжения и 0% в остальных, так как они не взимаются. Экономическая доступность услуги водоснабжения в среднем по стране составляет 0,35%, водоотведения - 0,27%, обращения с городскими отходами - 0,15%.