Португалия: средний возраст выхода на пенсию

Пятница, 10 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: средний возраст выхода на пенсию

Португальские работники выходят на пенсию с каждым годом все позднее.

Пенсионный возраст в частном секторе вырос в прошлом году до 64,2 года, что является самым высоким показателем за последние 17 лет.

Помимо повышения пенсионного возраста, также были усилены штрафные санкции при досрочном выходе на пенсию, в частности, за счет увеличения коэффициента устойчивости (fator de sustentabilidade), который достиг 13,88%.

Тем не менее, в конце прошлого года были предприняты первые шаги для установления более благоприятных правил досрочного выхода на пенсию для обладателей длительного стажа (48 лет или 46 лет, если они начали работать в возрасте 14 лет).

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