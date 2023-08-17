Португалия: средний взнос по ипотеке вырос до 370 евро

Рост процентных ставок стал огромной головной болью для домохозяйств с ипотечным кредитом.

Согласно данным INE , средний платеж за жилье в июле составил 370 евро, увеличившись более чем на 106 евро по сравнению с июлем 2022 года, «что означает увеличение в годовом исчислении на 40,2%».

Это самый высокий средний платеж по крайней мере с января 2009 года, когда официальное статистическое управление начало собирать эти данные.

С другой стороны, за третий месяц семьи заплатили процентов больше, чем погасили кредит банку: в среднем 55% взноса по ипотечному кредиту приходилось на процентные платежи и только 45% на погашение капитала.

Учитывая средний взнос в 370 евро, это означало, что 204 евро приходилось на процентные платежи и 166 евро на амортизированный капитал, согласно счетам INE.

Эта ситуация отражает рост ставок Euribor за последние полтора года из-за ужесточения Европейским центральным банком (ЕЦБ) контроля над ростом инфляции.

Более того, Португалия была одной из стран, наиболее пострадавших от ограничительной политики центрального банка, принимая во внимание, что 90% договоров жилищного кредита связаны с плавающей ставкой, то есть взнос увеличивается или уменьшается в зависимости от эволюции Euribor.