Португалия: средний взнос по ипотеке вырос до 370 евро

Четверг, 17 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: средний взнос по ипотеке вырос до 370 евро

Средняя процентная ставка по договорам жилищного кредита выросла в июле 16-й месяц подряд, обновив почти 14-летний максимум.

Рост процентных ставок стал огромной головной болью для домохозяйств с ипотечным кредитом.

Согласно данным INE , средний платеж за жилье в июле составил 370 евро, увеличившись более чем на 106 евро по сравнению с июлем 2022 года, «что означает увеличение в годовом исчислении на 40,2%».

Это самый высокий средний платеж по крайней мере с января 2009 года, когда официальное статистическое управление начало собирать эти данные.

С другой стороны, за третий месяц семьи заплатили процентов больше, чем погасили кредит банку: в среднем 55% взноса по ипотечному кредиту приходилось на процентные платежи и только 45% на погашение капитала.

Учитывая средний взнос в 370 евро, это означало, что 204 евро приходилось на процентные платежи и 166 евро на амортизированный капитал, согласно счетам INE.

Эта ситуация отражает рост ставок Euribor за последние полтора года из-за ужесточения Европейским центральным банком (ЕЦБ) контроля над ростом инфляции.

Более того, Португалия была одной из стран, наиболее пострадавших от ограничительной политики центрального банка, принимая во внимание, что 90% договоров жилищного кредита связаны с плавающей ставкой, то есть взнос увеличивается или уменьшается в зависимости от эволюции Euribor.

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