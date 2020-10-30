Португалия: средняя цена недвижимости составила 1187 евро/кв.м.

Во втором квартале 2020 года средняя цена жилья в Португалии составляла 1187 евро/кв.м. Этот показатель снизился по сравнению с первым кварталом (-1,4%), но вырос относительно второго квартала 2019 года (+9,4%).

Такую статистику цен на жилье представил Национальный статистический институт (INE).

В четырех из 25 субрегионов страны была зафиксирована средняя цена на жилье выше общенационального значения: Алгарве (1807 евро/кв.м.), столичный округ Лиссабона (1601 евро/кв.м.), автономный район Мадейра (1310 евро/кв.м.) и агломерация Большой Порту (1196 евро/кв.м.).

Самая высокая цена в стране была зафиксирована в муниципалитете Лиссабона (3376 евро/кв.м.).

Во втором квартале 2020 года три из 24 районов Лиссабона зарегистрировали средние цены продажи жилья выше 4500 евро/кв.м.: Санту-Антониу (5550 евро/кв.м.), который включает Авениду-да-Либердаде и прилегающие районы, Санта-Мария-Майор (5111 евро/кв.м.), в том числе Каштелу и Байшу/Шиаду, и Мизерикордиа (4839 евро/кв.м.), куда входит площадь Байрру-Алту и Кайш-ду-Содре.