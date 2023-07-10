Португалия: средняя цена подержанных автомобилей выросла

Понедельник, 10 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: средняя цена подержанных автомобилей выросла

В прошлом месяце средняя цена подержанных авто составляла около 23 750 евро, то есть рост на 8% по сравнению с июнем 2022 года.

После нескольких месяцев стабилизации подержанные автомобили снова подорожали, согласно данным Ассоциации автомобильной торговли Португалии (ACAP).

Средняя цена немного выросла после стабилизации с ноября прошлого года, установившись на уровне около 23 750 евро в прошлом месяце.

«Эта эволюция представляет собой увеличение цены примерно на 8% по сравнению с июнем 2022 года, когда средняя стоимость была зафиксирована на уровне 21 900 евро. По сравнению с 2021 годом (19 000 евро) средняя цена увеличивается на 25%», - подчеркивается в заявлении Standvirtual.

Согласно тому же исследованию, в июне было зарегистрировано на 11,2% больше ввезенных подержанных легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года, всего около 9000 автомобилей.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, рост составляет 62,3%.

«Импорт продолжает бить рекорды в июне по сравнению с предыдущими годами, что также способствует увеличению предложения, которое выросло на 17,5% по сравнению с тем же периодом», - добавляет Standvirtual в заявлении.

Однако спрос упал на 5%, что привело к отрицательной динамике рынка.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)