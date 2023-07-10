Португалия: средняя цена подержанных автомобилей выросла

После нескольких месяцев стабилизации подержанные автомобили снова подорожали, согласно данным Ассоциации автомобильной торговли Португалии (ACAP).

Средняя цена немного выросла после стабилизации с ноября прошлого года, установившись на уровне около 23 750 евро в прошлом месяце.

«Эта эволюция представляет собой увеличение цены примерно на 8% по сравнению с июнем 2022 года, когда средняя стоимость была зафиксирована на уровне 21 900 евро. По сравнению с 2021 годом (19 000 евро) средняя цена увеличивается на 25%», - подчеркивается в заявлении Standvirtual.

Согласно тому же исследованию, в июне было зарегистрировано на 11,2% больше ввезенных подержанных легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года, всего около 9000 автомобилей.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, рост составляет 62,3%.

«Импорт продолжает бить рекорды в июне по сравнению с предыдущими годами, что также способствует увеличению предложения, которое выросло на 17,5% по сравнению с тем же периодом», - добавляет Standvirtual в заявлении.

Однако спрос упал на 5%, что привело к отрицательной динамике рынка.