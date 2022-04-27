Португалия: средняя продолжительность жизни сократилась на год

Среда, 27 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: средняя продолжительность жизни сократилась на год

Португалец, родившийся в 2020 году, может рассчитывать прожить 80,4 года.

Это на 0,9 года меньше, чем средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, зарегистрированная в Европейском Союзе в 2019 году.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС снизилась в 2020 году, когда началась пандемия.

По данным Евростата, человек, родившийся в этом году, может рассчитывать прожить 80,4 года , что на 0,9 года меньше, чем в 2019 году.

Данные статистического управления ЕС также показывают, что средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин выше, чем у мужчин во всех регионах: 83,2 и 77,5 лет соответственно.

Мужчин ожидает большее сокращение продолжительности жизни. Она уменьшится на один год по сравнению с 0,8 года для женщин. Евростат объясняет это падение «внезапным ростом» смертности в 2020 году из-за пандемии Covid-19.

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