Португалия: средняя продолжительность жизни сократилась на год

Это на 0,9 года меньше, чем средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, зарегистрированная в Европейском Союзе в 2019 году.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС снизилась в 2020 году, когда началась пандемия.

По данным Евростата, человек, родившийся в этом году, может рассчитывать прожить 80,4 года , что на 0,9 года меньше, чем в 2019 году.

Данные статистического управления ЕС также показывают, что средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин выше, чем у мужчин во всех регионах: 83,2 и 77,5 лет соответственно.

Мужчин ожидает большее сокращение продолжительности жизни. Она уменьшится на один год по сравнению с 0,8 года для женщин. Евростат объясняет это падение «внезапным ростом» смертности в 2020 году из-за пандемии Covid-19.