Португалия: средняя стоимость рабочей силы растет

В прошлом году средние затраты на рабочую силу увеличились в большинстве стран-членов Европейского союза (ЕС) и еврозоны. Без учета сельскохозяйственного сектора и государственного управления средняя почасовая оплата выросла с 27,7 евро в ЕС и 31,4 евро в еврозоне до 28,5 и 32,3 евро соответственно.

Таким образом, в Европейском союзе рост в 2020 году составил 3,1%, в то время как в еврозоне он был лишь немного менее выразительным и составил 2,9%. Португалия стала страной, где эта стоимость выросла больше всего.

Согласно статистике Евростата, в зоне евро больше всего выросли затраты на рабочую силу в Португалии (8,6%), за ней следуют Литва (7,5%) и Словакия (7%) . Наименее значительный рост был зарегистрирован в Люксембурге (0,5%), Финляндии (0,7%) и Нидерландах (0,8%). В еврозоне только Мальта, Кипр и Ирландия не зафиксировали увеличения, снизив затраты на рабочую силу на 4,7%, 2,7% и 2,7% соответственно.

Для государств-членов, не входящих в еврозону, средняя стоимость рабочей силы увеличилась во всех странах, кроме Хорватии, где она снизилась на 1%. Наибольший рост снова был отмечен в Португалии: больше чем в Венгрии (7,9%), Болгарии (7,8%), Чешской Республике (7,4%) и Румынии (7,2%). Швеция и Дания оказались странами, где рост почасовых затрат был менее выраженным - 1,1% и 2% соответственно.

Однако за средней почасовой оплатой скрываются существенные различия между странами-членами ЕС. Болгария - страна с самой низкой стоимостью (6,5 евро), за ней следуют Румыния (8,1 евро) и Венгрия (9,9 евро). Эти цифры контрастируют с наиболее высокими расходами, зарегистрированными в Дании (45,8 евро), Люксембурге (42,1 евро) и Бельгии (41,1 евро).