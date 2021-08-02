Португалия: средняя сумма возмещения IRS упала до 1025 евро

Понедельник, 02 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: средняя сумма возмещения IRS упала до 1025 евро

В этом году португальцы получили в среднем на 25,5 евро меньше возмещения IRS по сравнению с прошлым годом.

Средняя сумма возмещений IRS, выданных до этой пятницы, упала на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 1 025,89 евро , в то время как инкассовые платежи выросли на 1,5%, сообщили в Министерстве финансов.

Налоговое и таможенное управление (AT) выдало в общей сложности 5 589 283 документов, относящихся к IRS, из которых 2 732 926 были возмещены, что на 48,9% больше, и 1 053 623 инкассо, что на 18,85% больше по сравнению с предыдущим годом. Нулевые декларации составили 1802734, что на 32,25% больше, чем в 2019 году.

Финансовый департамент также сообщил, что средний период платежей (PMP) для автоматических расчетов IRS составлял 15,6 дней (32,4 для обычных), а PMP для 2 440 519 возмещений, выплаченных межбанковским электронным переводом, был установлен в 27,1 дней.

В то же время 1 742 230 деклараций вошли в возможность автоматического IRS.

Крайний срок доставки IRS истек 30 июня, и закон определяет, что платеж IRS должен быть завершен 31 июля , а налог должен быть уплачен или возвращен (через возврат) до 31 августа.

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