Португалия: средняя зарплата наемных работников - 1162,55 евро

Согласно официальной статистике социального обеспечения, средний размер оплаты труда зависимых работников в феврале составил 1 162,55 евро брутто, что на 28,64 евро больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Эта информация о заявленной заработной плате теперь доступна на новом веб-сайте социального обеспечения среди других статистических данных, которые обычно обновляются каждый месяц.

Данные также показывают, что средний размер взноса на социальное обеспечение в феврале составлял 379,45 евро.

Число независимых работников в феврале составило 362 990 - на 22 935 меньше по сравнению с тем же месяцем 2020 года, до начала пандемии.