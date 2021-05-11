Португалия: средняя зарплата наемных работников - 1162,55 евро

Вторник, 11 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: средняя зарплата наемных работников - 1162,55 евро

Всего в стране 3 569 851 человек работают по найму.

Согласно официальной статистике социального обеспечения, средний размер оплаты труда зависимых работников в феврале составил 1 162,55 евро брутто, что на 28,64 евро больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Эта информация о заявленной заработной плате теперь доступна на новом веб-сайте социального обеспечения среди других статистических данных, которые обычно обновляются каждый месяц.

Данные также показывают, что средний размер взноса на социальное обеспечение в феврале составлял 379,45 евро.

Число независимых работников в феврале составило 362 990 - на 22 935 меньше по сравнению с тем же месяцем 2020 года, до начала пандемии.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)