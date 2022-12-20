Португалия: средняя зарплата не достигает 20 тысяч евро в год

Вторник, 20 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: средняя зарплата не достигает 20 тысяч евро в год

Португалия находится в самом низу списка стран ЕС со средней зарплатой в 19 300 евро брутто в год.

В 2021 году средняя годовая зарплата людей, занятых полный рабочий день в Европейском союзе, составляла 33 500 евро брутто.

Португалия находится в хвосте ЕС со средним доходом, который не достигает 20 тысяч евро брутто в год, сообщает Евростат, который 19 декабря впервые опубликовал эти данные.

Люксембург, Дания и Ирландия - страны, которые находятся на подиуме с самой высокой средней заработной платой. На этих территориях средняя заработная плата составляет соответственно 72 200, 63 300 и 50 300 евро брутто в год.

Португалия со средней годовой зарплатой в 19 300 евро занимает лишь 17-е место в рейтинге из 26 государств-членов, уступая таким странам, как Словения, Кипр, Литва и Эстония.

Последние строчки в рейтинге занимают Латвия, Чехия, Хорватия, Словакия, Греция, Польша, Румыния, Венгрия и Болгария.

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