Португалия: средняя зарплата не достигает 20 тысяч евро в год

В 2021 году средняя годовая зарплата людей, занятых полный рабочий день в Европейском союзе, составляла 33 500 евро брутто.

Португалия находится в хвосте ЕС со средним доходом, который не достигает 20 тысяч евро брутто в год, сообщает Евростат, который 19 декабря впервые опубликовал эти данные.

Люксембург, Дания и Ирландия - страны, которые находятся на подиуме с самой высокой средней заработной платой. На этих территориях средняя заработная плата составляет соответственно 72 200, 63 300 и 50 300 евро брутто в год.

Португалия со средней годовой зарплатой в 19 300 евро занимает лишь 17-е место в рейтинге из 26 государств-членов, уступая таким странам, как Словения, Кипр, Литва и Эстония.

Последние строчки в рейтинге занимают Латвия, Чехия, Хорватия, Словакия, Греция, Польша, Румыния, Венгрия и Болгария.