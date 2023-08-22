Португалия: средняя зарплата увеличилась до 1358 евро

Вторник, 22 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: средняя зарплата увеличилась до 1358 евро

В мае средняя величина заработной платы, заявленной в фонд социального страхования, выросла на 6,3%.

Это означает среднегодовое увеличение на 95,59 евро - с 1262,59 евро в мае 2022 года до 1358,18 евро в том же месяце текущего года, говорится в статистической сводке Serurança Social (SS).

«В мае 2023 года общая сумма заработной платы, заявленная на одного работника, составила в среднем 1358,18 евро, при этом ежемесячная вариация увеличилась на 0,2%, а в годовом исчислении рост составил 6,3%. Накопленная вариация заработной платы за первые пять месяцев года составила 7,8%», - говорится в документе.

По данным SS, среднегодовой рост заработной платы на 6,3% превышает на 2,3 процентных пункта (п.п.) изменение индекса цен на 4%, рассчитанное за этот месяц, что означает средний реальный прирост для работников.

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