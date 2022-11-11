Португалия: средняя зарплата выросла до 1353 евро

Пятница, 11 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: средняя зарплата выросла до 1353 евро

Однако одновременно этот показатель снизился на 4,7% в реальном выражении с учетом влияния инфляции.

Среднемесячная валовая заработная плата одного португальского работника увеличилась на 4% до 1353 евро в третьем квартале года.

В реальном выражении, со ссылкой на изменение индекса потребительских цен, средняя общая валовая заработная плата снизилась на 4,7%, согласно данным, опубликованным Национальным статистическим институтом (INE).

Среднемесячная регулярная брутто-зарплата на одного работника, которая не включает, среди прочего, праздничные и рождественские надбавки и, следовательно, имеет меньшую сезонность, в сентябре увеличилась на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, с 1104 евро до 1145 евро.

Этот рост был на 1,4 процентных пункта выше, чем в июне 2022 года.

Государственное управление среди наименьших повышений общего вознаграждения
В сентябре 2022 года общая заработная плата варьировалась от 894 евро в сельском хозяйстве, животноводстве, охоте, лесном хозяйстве и рыболовстве до 2793 евро в сфере электричества, газа, пара, горячей и холодной воды и холодного воздуха.

Однако самый большой скачок в заработной плате (в общей сумме вознаграждения) был зарегистрирован в образовательной деятельности (7,1%), за которой следуют консультационные, научно-технические и подобные виды деятельности (6,8%).

Наименьший рост общего вознаграждения, в свою очередь, наблюдался в государственном управлении и оборонной деятельности; обязательное социальное обеспечение (0,5%) и в финансовой и страховой деятельности (0,8%).

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