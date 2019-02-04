Португалия: средняя зарплата

Согласно им, средняя величина базовой заработной платы, заявленной в SS, достигла в ноябре 2018 г. 934 евро, что на 2,3% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Реальный рост, с учетом инфляции, составил 1,3%.

Отмечается, что, согласно последним данным Национального института статистики (INE), в третьем квартале 2018 г. наблюдался рост заработной платы на всех уровнях дохода, причем более низкая заработная плата выросла больше, чем самая высокая, и чистый ежемесячный доход наемных работников увеличился, в среднем, на 3,5%.

У более 2,2 миллиона работников наблюдалось увеличение зарплаты примерно на 4,3% (около 3% в реальном выражении) в период с апреля 2017 г. по апрель 2018 года.

Министр труда, солидарности и соцстрахования Виейра да Силва подчеркнул, что в период с 2015 по 2019 годы произошло увеличение минимальной заработной платы в стране в номинальном выражении на 18,8%, что означает реальное повышение на 13,8%.

В ноябре 2018 г. 689.500 (20,1% от общего числа) работников получали минимальную заработную плату, которая в 2018 г. составляла 580 евро. Напомним, что с 1 января 2019 г. минимальный ежемесячный размер оплаты труда-брутто в частном секторе увеличен до 600 евро, в госсекторе - до 635,07 евро.