Португалия: срочность в строительстве нового аэропорта все еще существует

Об этом предупредил парламент генеральный директор ANA Тьерри Лигоньер.

«Срочность, которая существовала в 2019 году, все еще существует из-за задержек в повестке дня проекта», - сказал Тьерри Лигоньер в парламенте. Он напомнил, что восстановление сектора должно произойти до 2024 года.

Тьерри Лигоньер уверен: аэропорт должен соответствовать реалиям сектора и страны, и он должен двигаться вперед как можно быстрее.

По мнению Лигоньера, «строительство займет от трех до четырех лет, и мы не можем тратить время зря».

Тьерри Лигоньер также воспользовался возможностью, чтобы указать, что «ни авиакомпании не в состоянии платить за гигантскую инфраструктуру, ни налогоплательщики не хотят подвергаться большему давлению с помощью налогов. Сегодня, даже больше, чем раньше, необходимо найти решения, которые были бы хорошо продуманы и адаптированы к условиям, в которых мы живем».

Генеральный директор ANA подчеркнул, что на столе есть три варианта: сохранить аэропорт Умберто Делгадо в качестве основного аэропорта и дополнить его Монтижу, постепенно сделать Монтижу главным аэропортом с Умберто Делгадо в качестве дополнительного, или построить новый международный аэропорт в Кампо-де-Тиро-де-Алкошете.