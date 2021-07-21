Португалия: срочность в строительстве нового аэропорта все еще существует

Среда, 21 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия: срочность в строительстве нового аэропорта все еще существует

Однако даже если бы стройка началась прямо сейчас, аэропорт появился бы в только в 2026 или 2027 году.

Об этом предупредил парламент генеральный директор ANA Тьерри Лигоньер.

«Срочность, которая существовала в 2019 году, все еще существует из-за задержек в повестке дня проекта», - сказал Тьерри Лигоньер в парламенте. Он напомнил, что восстановление сектора должно произойти до 2024 года.

Тьерри Лигоньер уверен: аэропорт должен соответствовать реалиям сектора и страны, и он должен двигаться вперед как можно быстрее.

По мнению Лигоньера, «строительство займет от трех до четырех лет, и мы не можем тратить время зря».

Тьерри Лигоньер также воспользовался возможностью, чтобы указать, что «ни авиакомпании не в состоянии платить за гигантскую инфраструктуру, ни налогоплательщики не хотят подвергаться большему давлению с помощью налогов. Сегодня, даже больше, чем раньше, необходимо найти решения, которые были бы хорошо продуманы и адаптированы к условиям, в которых мы живем».

Генеральный директор ANA подчеркнул, что на столе есть три варианта: сохранить аэропорт Умберто Делгадо в качестве основного аэропорта и дополнить его Монтижу, постепенно сделать Монтижу главным аэропортом с Умберто Делгадо в качестве дополнительного, или построить новый международный аэропорт в Кампо-де-Тиро-де-Алкошете.

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