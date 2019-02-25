Португалия: срок для подтверждения счетов-фактур заканчивается

Понедельник, 25 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: срок для подтверждения счетов-фактур заканчивается

После 25 февраля изменения в разделе E-fatura будут невозможны.

В этот понедельник заканчивается срок для подтверждения счетов-фактур на сайте налоговой службы (Portal das Finanças), выданных в 2018 году. Это последняя возможность проверить счета, зарегистрированные в разделе E-fatura. После 25 февраля 2019 года изменения в данном разделе будут невозможны. Подтверждение счетов нужно для верного подсчета вычет расходов из подоходного налога (IRS) и большей суммы возврата налогоплательщику.

Для того, чтобы подтвердить счета нужно зайти на сайт службы, выбрать нужный раздел, например, «Медикаменты», и указать данные счета. Манипуляции нужно провести в том случае, если по каким-то причинам, оплаченный счет не отобразился в системе.

Напомним, что если налогоплательщик не согласен с суммой вычетов, то он имеет право подать рекламацию (reclamação graciosa) в налоговую службу в период с 15 марта по 31 марта 2019 года.

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