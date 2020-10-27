Португалия: срок обмена и возврата товаров на Рождество будет увеличен

Вторник, 27 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: срок обмена и возврата товаров на Рождество будет увеличен

Некоторые бренды уже сейчас решили продлить период обмена до 15 января - более чем на два месяца.

Эта мера призвана привлечь посетителей в торговые центры за рождественскими покупками уже сейчас, не дожидаясь, как обычно, середины декабря.

Торговые компании призывают правительство утвердить увеличение периода обмена и возврата товаров законодательно.

Напомним, что магазины в торговых центрах были закрыты из-за пандемии и вновь открылись после 1 июня, ограниченные множеством новых правил.

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