Португалия: срок обмена и возврата товаров на Рождество будет увеличен

Эта мера призвана привлечь посетителей в торговые центры за рождественскими покупками уже сейчас, не дожидаясь, как обычно, середины декабря.

Торговые компании призывают правительство утвердить увеличение периода обмена и возврата товаров законодательно.

Напомним, что магазины в торговых центрах были закрыты из-за пандемии и вновь открылись после 1 июня, ограниченные множеством новых правил.