Португалия: срок за убийство животного

Cогласно обвинительному заключениюОкружной Генеральной прокуратуры Лиссабона, 25-летний обвиняемый «приобрел, а затем убил домашнее животное (какое - не уточняется. - Прим.), сильно сжав его тело, причинив боль, страдания и тяжелые физические травмы, которые привели к его смерти».

Исходя из этого Прокуратура обратилась «с просьбой о проведении судебного разбирательства в отношении обвиняемого за совершения преступления, связанного с жестоким обращением с домашними животными при отягчающих обстоятельствах».

Согласно закону, обвиняемому грозит наказание в виде тюремного заключения сроком двух лет в тюрьме и неоплачиваемый труд в пользу общества (НТПО) продолжительностью до 240 дней.

Согласно статье 387 Закона 69/2014, «тот, кто без законной причины причиняет боль, страдание или совершает любое другое физическое жестокое обращение с домашним животным, карается лишением свободы на срок до одного года или НТПО продолжительностью до 120 дней. Наказание увеличивается до двух лет тюремного заключения и НТПО до 240 дней, если это приведет к «смерти животного, лишению важного органа или конечностей или серьезному постоянному воздействию на его способность двигаться».