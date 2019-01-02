Португалия: сроки уплаты налогов

Среда, 02 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: сроки уплаты налогов

Министерство финансов пошло навстречу налогоплательщикам.

Ведомство продлило до 2 января 2019 г. включительно крайний срок для лиц, желающих выполнить свои обязательства, срок которых истек 31 декабря.

Государственный секретарь по финансовым вопросам Антониу Meндонса Мендеш объяснил это с тем, что ««мосты» (tolerâncias de ponto), объявленные правительством в госсекторе 24 и 31 декабря, препятствовали выполнению налоговых обязательств, таких как выплата налогов, в частности, в рассрочку, в последний день года».

«Помимо закрытия в связи с tolerância de ponto, многие отделения налоговой инспекции были закрыты или работали с сокращенным числом персонала из-за забастовки, объявленной профсоюзом работников налоговой службы (STI), которая началась 26 декабря и продолжалась до конца года», говорится в документе министерства.

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