Португалия: стачка Portway в Порту привела к отмене 20 рейсов



Забастовка компании Portway, обслуживающей авиагрузы, привела к отмене 20 рейсов. Стачка прошла в минувшее воскресенье, по последним данным в ней приняло участие 85% работников. Об этом сообщает новостное агентство Lusa со ссылкой на профсоюзного лидера SINTAC Фернандо Симоеша.



Представители SINTAC (Национального союза работников гражданской авиации) заявили, что забастовка заявлена до 31 марта. Однако, проходить она будет не каждый день, а несколько дней, при этом точные даты не называются. Не исключено, что сбои в работе аэропорта Порту продолжатся.



В компании Aeroportos de Portugal подтвердили, что аэропорт Порту работает «с ограничениями». Пассажирам, которые не попали на свои рейсы, было предложено связаться с авиакомпаниями для получения дополнительной информации. Сообщается, что всего на рейсы не смогли попасть около 3800 пассажиров.



Это вторая забастовка компании Portway. До этого рабочие бастовали в аэропорту Лиссабона, Фару и Фуншале в конце декабря, однако, тогда были отменены лишь несколько рейсов. Сотрудники протестуют против невозможности карьерного роста в компании, а также против того что предложения по урегулированию конфликта, по их словам, игнорируются в Министерстве труда.