Португалия: стадион Алгарве станет домашним для Гибралтара

С сентября 2018 года Гибралтар проводит официальные международные матчи в качестве принимающей стороны на стадионе «Виктория» на 5000 мест в соответствии с специальным исключением, предоставленным УЕФА.

Это позволяет местной команде играть на этом стадионе, хотя определенные предварительные условия не были выполнены, особенно в относительно освещения, вместимости стадиона и других более технических моментов инфраструктуры.

Это исключение было предоставлено при условии, что работы на новом стадионе начнутся в 2020/2021 году. Однако из-за пандемии Covid-19 работа на объекте была отложена, и, следовательно, УЕФА продлил его освобождение до конца группового этапа третьего розыгрыша Лиги наций 2022 года.

Федерация футбола Гибралтара уточнила, что в ноябре она проведет два товарищеских матча против еще не определенных соперников, которые будут последними, которые будут сыграны на стадионе «Виктория» перед его полной реконструкцией.

Организация также подтвердила, что планы строительства нового национального стадиона находятся на продвинутой стадии, а работы запланированы на вторую половину 2023 года.

Гибралтар входит в группу B квалификационного раунда вместе с Грецией, Нидерландами, Францией и Ирландией.