Португалия стала еще привлекательнее для инвестиций

В 2021 году Португалия привлекла 200 проектов прямых иностранных инвестиций, что на 30% больше, чем 154, объявленных в 2020 году.

Португалия поднялась на две позиции и теперь считается восьмой самой привлекательной страной в Европе с точки зрения притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), согласно опросу EY European Attractiveness Survey 2022.

Опрос ежегодно оценивает восприятие привлекательности Европы иностранными инвесторами.

В прошлом году в Европе было объявлено о 5 877 проектах прямых иностранных инвестиций, то есть значение на 5% выше, чем в 2020 году, но на 12% ниже максимума, наблюдаемого в 2017 году.

Долгосрочные перспективы обнадеживают: 64% респондентов уверены, что привлекательность Европы улучшится в течение следующих трех лет.

Самой привлекательной экономикой с точки зрения прямых иностранных инвестиций считалась Франция, захватившая 1222 проекта ПИИ в 2021 году, то есть рост на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие показатели объясняются «постпандемическим восстановлением и реформами Макрона», - добавляет консультант.

Далее следует Великобритания с 993 проектами (рост на 2% по сравнению с 2020 годом) и Германия с 841 проектом ПИИ, то есть снижение на 10% по сравнению со значением, зафиксированным в предыдущем году.