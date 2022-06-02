Португалия стала еще привлекательнее для инвестиций

Четверг, 02 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия стала еще привлекательнее для инвестиций

Страна поднялась на две позиции и стала 8-й самой привлекательной страной для прямых иностранных инвестиций в Европе.

В 2021 году Португалия привлекла 200 проектов прямых иностранных инвестиций, что на 30% больше, чем 154, объявленных в 2020 году.

Португалия поднялась на две позиции и теперь считается восьмой самой привлекательной страной в Европе с точки зрения притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), согласно опросу EY European Attractiveness Survey 2022.

Опрос ежегодно оценивает восприятие привлекательности Европы иностранными инвесторами.

В прошлом году в Европе было объявлено о 5 877 проектах прямых иностранных инвестиций, то есть значение на 5% выше, чем в 2020 году, но на 12% ниже максимума, наблюдаемого в 2017 году.

Долгосрочные перспективы обнадеживают: 64% респондентов уверены, что привлекательность Европы улучшится в течение следующих трех лет.

Самой привлекательной экономикой с точки зрения прямых иностранных инвестиций считалась Франция, захватившая 1222 проекта ПИИ в 2021 году, то есть рост на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие показатели объясняются «постпандемическим восстановлением и реформами Макрона», - добавляет консультант.

Далее следует Великобритания с 993 проектами (рост на 2% по сравнению с 2020 годом) и Германия с 841 проектом ПИИ, то есть снижение на 10% по сравнению со значением, зафиксированным в предыдущем году.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)