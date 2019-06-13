Португалия стала менее конкурентоспособной

Таким образом, страна потеряла шесть позиций по сравнению с предыдущим годом, и данное падение стало самым резким среди европейских стран. В основном этому способствовали ситуация в сфере образования, в которой Португалия опустилась с 22-й до 28-й позиции, главным образом, из-за сокращения государственных инвестиций на 1%, а также замедление цифровой трансформации в компаниях и относительно низкие показатели в экономической деятельности.

В числе проблем, с которыми сталкивается португальская экономика, по мнению авторов рейтинга - структурное сокращение государственного дефицита, необходимое для получения постоянного бюджетного профицита и сокращения государственного долга в долгосрочной перспективе.

В то же время, среди наиболее позитивных для Португалии результатов следует отметить 19-е место в категории «инфраструктуры», особенно в области здравоохранения и окружающей среды, а также 26-е место касательно внешней торговли. Также весьма положительно оценивается законодательство о бизнесе, где Португалия занимает 19-е место в группе из 63 стран.

Среди показателей, считающихся наиболее привлекательными в экономике Португалии, авторы рейтинга называют наличие квалифицированной рабочей силы (77,8%), конкурентные издержки (76,4%), инфраструктуру (68,1%), открытый и позитивный настрой (54,2 процента), политическую стабильность и предсказуемость (43,1%).

Рейтинг IMD World Competitiveness Center существует с 1989 года и включает 235 показателей 63 стран с различных континентов. Учитываются статистика в области безработицы, ВВП и государственных расходов на здравоохранение и образование, а также опросы общественного мнения, охватывающие такие темы, как социальная сплоченность, глобализация и коррупция. Чтобы «поставить» итоговую оценку каждой стране, информация делится на четыре категории (экономические показатели, инфраструктура, эффективность правительства и эффективность бизнеса). Лидерами рейтинга-2018 стали Сингапур, Гонконг и США.