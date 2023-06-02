Португалия стала одним из лучших мировых винных направлений

Винный туризм становится все более популярным: за 12 месяцев количество запросов в Google о винных праздниках и экскурсиях на виноградники выросло на 72%.

Чтобы дать любителям вина некоторые рекомендации, бренд роскошных путешествий CV Villas выпустил новый отчет, в котором проанализированы рейтинги вин от Vivino, крупнейшего в мире сайта по продаже вин и обзоров, чтобы определить лучшие места отдыха для любителей вина.

Исследование показало, что регион Шампань во Франции является лучшим местом для любителей вина, чтобы попробовать свой любимый напиток, так как в этом регионе производятся самые высоко оцененные бутылки вина.

Между тем, Бошендаль в Южной Африке возглавляет список самых красивых виноградников в мире, согласно данным Instagram.

Алентежу в Португалии занимает 12 место в рейтинге, опережая Corton-Charlemagne Grand Cru во Франции и Rioja в Испании.

Пит Бруденелл, генеральный менеджер CV Villas, сказал: «Мы все знаем, что в Шампани производят выдающееся игристое вино мирового класса, от Dom Pérignon до более доступного Taittinger».

«Это место является синонимом роскошных напитков, но мы хотели показать людям, как много других мест по всему миру также производят высококачественное игристое вино, предлагая при этом потрясающие пейзажи», - добавил Пит Бруденелл.

«Если вы хотите отправиться в винный отпуск или заказать экскурсию по виноградникам для своей следующей поездки, обязательно посмотрите на Португалию, Испанию и Грецию», - советуют аналитики.