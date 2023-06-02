Португалия стала одним из лучших мировых винных направлений

Пятница, 02 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия стала одним из лучших мировых винных направлений

Новое исследование выявило лучшие винные направления в мире, а Алентежу в Португалии вошел в число 15 лучших.

Винный туризм становится все более популярным: за 12 месяцев количество запросов в Google о винных праздниках и экскурсиях на виноградники выросло на 72%.

Чтобы дать любителям вина некоторые рекомендации, бренд роскошных путешествий CV Villas выпустил новый отчет, в котором проанализированы рейтинги вин от Vivino, крупнейшего в мире сайта по продаже вин и обзоров, чтобы определить лучшие места отдыха для любителей вина.

Исследование показало, что регион Шампань во Франции является лучшим местом для любителей вина, чтобы попробовать свой любимый напиток, так как в этом регионе производятся самые высоко оцененные бутылки вина.

Между тем, Бошендаль в Южной Африке возглавляет список самых красивых виноградников в мире, согласно данным Instagram.

Алентежу в Португалии занимает 12 место в рейтинге, опережая Corton-Charlemagne Grand Cru во Франции и Rioja в Испании.

Пит Бруденелл, генеральный менеджер CV Villas, сказал: «Мы все знаем, что в Шампани производят выдающееся игристое вино мирового класса, от Dom Pérignon до более доступного Taittinger».

«Это место является синонимом роскошных напитков, но мы хотели показать людям, как много других мест по всему миру также производят высококачественное игристое вино, предлагая при этом потрясающие пейзажи», - добавил Пит Бруденелл.

«Если вы хотите отправиться в винный отпуск или заказать экскурсию по виноградникам для своей следующей поездки, обязательно посмотрите на Португалию, Испанию и Грецию», - советуют аналитики.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)