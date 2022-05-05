Португалия стала важным направлением для ангольских инвестиций

Маврикий, Португалия, острова Мэн, Сан-Томе и Принсипи и Кабо-Верде были основными направлениями для ангольских прямых инвестиций за границу, которые сократились в 2021 году из-за продажи активов в Сингапуре.

Согласно отчету о платежном балансе и состоянии международных инвестиций Анголы в 2021 году, опубликованному Национальным банком Анголы (BNA), объем ангольских инвестиций за рубежом увеличился с 3206 млн долларов США (3051 млн евро) в 2020 году до 2153 млн долларов США (2049 млн евро) в прошлом году в результате продажи некоторых активов за границу.

В 2021 году платежный баланс зафиксировал положительное сальдо в размере около 134 млн долларов (127 млн евро) против дефицита в размере 3 365,5 млн долларов (3 200,8 млн евро) в предыдущем году, в то время как чистая позиция международных инвестиций сократила дефицит примерно на 5 790,6 млн долларов (5 507,2 млн евро).

Значительный рост в основном объясняется восстановлением средних цен на основные товары (сырье), экспортируемые Анголой (сырая нефть, газ и алмазы).

Экспорт остальных продуктов (кофе, рыба, древесина, цемент, напитки и др.), составлявший лишь 0,6% от общей стоимости, сократился на 31,7% и составил 193,5 млн долларов (183,9 млн евро).