Португалия стала второй самой быстрорастущей страной еврозоны

Экономика еврозоны выросла на 0,3% в четвертом квартале, замедлившись по сравнению с предыдущим кварталом, когда изменение ВВП составляло 2,3%.

Согласно данным, опубликованным 15 февраля Евростатом, в сравнении с прошлым годом экономика единой валюты выросла на 4,6% в четвертом квартале, что больше, чем 3,9% в предыдущие три месяца.

В целом по 27 государствам-членам рост составил 4,8% против 4,1% в третьем квартале.

Согласно данным Евростата, рост португальской экономики на 1,6% в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами стал вторым по величине в Еврозоне, уступив лишь Испании (2%).

Глядя на изменение в годовом исчислении, Португалия зафиксировала четвертое место по темпам роста после Италии (6,4%), Кипра (6%) и Нидерландов (6%).

Данные также показывают, что число занятых работников увеличилось на 0,5% в Еврозоне и Европейском Союзе по сравнению с предыдущим кварталом.

В третьем квартале рост составил 1% в странах с единой валютой и 0,9% в ЕС в целом.