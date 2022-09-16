Португалия: стало больше школ, включенных в Национальный план искусств

Пятница, 16 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: стало больше школ, включенных в Национальный план искусств

Об этом рассказал министр образования Жуан Кошта.

«Например, в этом учебном году вдвое больше школ присоединились к Национальному плану искусств (PNA). Было 220 групп, сегодня их 440», - сообщил министр.

В своем выступлении Жуан Кошта также сказал, что новый учебный год отмечен «экспоненциальным ростом числа учащихся, использующих цифровые учебники», указав, что «в этом году их 12 000».

«Мы начали учебный год с новых руководящих принципов для математики. Теперь предмет содержит вычислительное мышление, в нем больше статистики, которая также модернизирована и адаптирована к потребностям настоящего и будущего», - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что в Португалии есть школы с учебными и педагогическими инновационными планами, с репетиторством для поддержки учащихся и с профессиональным образованием, которое работает в сочетании с потребностями компаний и территорий.

«У нас создана система образования, благодаря которой представителям СМИ больше не нужно ездить в Финляндию, чтобы увидеть современные и инновационные проекты, потому что у нас есть своя «Финляндия» здесь, в Португалии, в каждом уголке страны», - добавил он.

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