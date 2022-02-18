Португалия становится привлекательной для потомков евреев-сефардов

Около 7000 сефардов проживают в Португалии из почти 57 000, получивших гражданство в соответствии с законом 2015 года, в качестве исторической компенсации для потомков евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова.

Странами, которые сделали больше всего запросов, были Израиль, Турция, США и Бразилия.

Люди из более чем 60 стран подали заявки на сертификацию для получения португальского гражданства в соответствии с законом для сефардских евреев, сказал Майкл Ротвелл, член администрации Еврейской общины Порту (CJP).

Он заверил, что «только евреи, потомки настоящих сефардов португальского происхождения , могут получить необходимую сертификацию» и что процесс очень строгий.

Процесс, по словам Ротвелла, включает в себя аттестацию высокопоставленных международных еврейских религиозных и культурных организаций, а израильская община Порту рассматривает заявления только от евреев, чьи предки являются членами традиционных сефардских общин.

В дополнение к семейным прозвищам, языку или историческим записям оцениваются другие признаки принадлежности, такие как ритуалы и религиозные практики.

Сефардские общины были выявлены в таких странах, как Турция, Тунис, Марокко, Египет, Сербия, Болгария и Македония, где сефарды поселились после изгнания из Португалии и Испании.

Израильская община Лиссабона, с другой стороны, подтверждает случаи заявителей, основанных на сефардском историческом происхождении, независимо от того, являются ли они евреями.

Удостоверяющая комиссия состоит из историков и специалистов по генеалогии, которым предстоит проанализировать документы, охватывающие поколения на протяжении нескольких столетий, в том числе палеографические стенограммы процессов инквизиции.

Различие критериев между двумя общинами отражает разные подходы в сефардской еврейской общине между генеалогией и традицией.