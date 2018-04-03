Португалия - стареет, стареет...

Согласно документу, в 2016 году каждый пятый португалец (20,7% населения) был старше 65 лет, что делает Португалию одной из стран Европейского Союза с наибольшей численностью престарелого населения.

В 2016 году в Испании был зарегистрирован самый низкий показатель в ЕС относительно стареющего населения: около 18,7% по сравнению с ЕС в целом (19,2%).

В 2015 году Испания была страной с самым высоким показателем ожидаемой продолжительности жизни для женщин в ЕС - 85,7 года, в то время как в Португалии он составлял 84,3 года.