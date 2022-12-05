Португалия: стартапы в Лиссабоне привлекли 333 млн евро

Понедельник, 05 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: стартапы в Лиссабоне привлекли 333 млн евро

2022 год еще не завершился, но стартап - экосистема в Лиссабоне уже привлекла в этом году 333 млн евро.

Это значительно превышает 96,8 миллиона евро, собранных за весь прошлый год, согласно исследованию «Состояние стартап-экосистемы Лиссабона в 2022 году».

Исследование было произведено компанией Dealroom для городского совета Лиссабона/Made of Lisbon.

Глобальная стоимость экосистемы составляет 21,4 млрд евро.

Несмотря на охлаждение на рынке капитала, стартап-экосистема в Лиссабоне уже привлекла 333 млн евро, что «в 3,2 раза больше, чем в 2021 году, и представляет собой новый рекорд по инвестированию средств в стартапы , базирующиеся в Лиссабоне», - отмечается в исследовании.

Экосистема стартапов Лиссабона состоит из более чем 1400 основанных стартапов со штаб-квартирой или с присутствием в столичном районе Лиссабона.

По данным Dealroom, только Power Dot привлекла 150 млн евро, а FRVR получила финансирование в размере 69 млн евро.

Импакт-стартапы в Лиссабоне также привлекли в этом году рекордную сумму - 7,8 млн евро, что в 3,1 раза больше, чем в 2020 году.

Местные инвесторы, такие как Shilling, Indico, Maze, Faber, Alpac, Armilar, набирают актуальность, уже привлекая в этом году 77 млн евро новых средств, отмечает Dealroom.

В глобальном масштабе стартап-экосистема Лиссабона уже стоит 21,4 миллиарда евро.

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