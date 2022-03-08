Португалия: стартовал конкурс Sardinhas Festas de Lisboa'22

Со 2 марта до 4 апреля участники могут подавать заявки на Sardinhas Festas de Lisboa'22.

В конкурсе 2022 года, продвигаемом Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), «есть как минимум две веские причины для создания блестящих дизайнов сардин: возвращение Festas de Lisboa и празднование 100-летия Parque Mayer», - говорится в сообщении организации.

Конкурс открыт для всех желающих принять участие. «Португальцы и иностранцы всех возрастов, индивидуально или в соавторстве, новички или опытные конкурсанты - ограничений нет», - гарантируют организаторы.

Напомним, что участники должны вписать свое художественное послание в знакомый силуэт португальской сардины.

Проект «A Turma da Sardinha» также возвращается в школы в этом году для учащихся первых трех школьных циклов.

31 мая будут объявлены победители. Пятеро получат 1500 евро, а шестой из «Turma da Sardinha» заслужит приз в размере двух тысяч евро.