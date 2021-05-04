Португалия: стартовал сезон тоурады

«После 2020 года, отмеченного негативными последствиями пандемии Covid-19, с падением примерно на 76% годового количества шоу, и даже с пятнадцатидневной задержкой по сравнению с другими культурными шоу, мы начали сезон 2021», - подчеркивается в заявлении федерации тоурады ProToiro.

«Стандарты Генерального директората здравоохранения для шоу тоурады пересматриваются, и сектор ожидает увеличения пропускной способности наших мероприятий», - добавляет федерация.

Сезон начался с фестиваля на арене Жузе Мештре Батишта в Регенгуш-де-Монсараше, выручка от шоу пойдет в Санта-Каза-да-Мизерикордия-де-Регенгуш-де-Монсараш.

В заявлении ProToiro говорится, что на май 2021 года уже запланированы девять шоу тоурады.

Помимо Регенгуш-де-Монсараша, шоу запланированы в Вила-Франка-де-Шире, Салватерра-де-Магуше, Шамушке, Регенгуш-де-Монсараше и Азамбуже.