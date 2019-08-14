Португалия: стартовало международное паломничество в Фатиму

Сегодня начались мероприятия, посвященные августовскому международному паломничеству в храме Фатимы, когда в Кова-да-Ирия прибывают тысячи португальских эмигрантов, и этим процессом руководит канадский кардинал Марк Уэлье.

Фатима была ведущим католическим местом паломничества в Португалии в течение столетия, так как здесь в 1917 году у трех детей-пастухов была серия видений Богоматери.

Международное паломничество, которое происходит в течение двух дней, включает себя представителей различных стран мира, но большинство паломников, скорее всего, являются португальскими эмигрантами, которые используют летние каникулы для поездки в Фатиму.

Председательствовать на мероприятии будет Марк Оуэлле, бывший архиепископ Квебека, который когда-то рассматривался как кандидат на смену папе Бенедикту XVI. Член Общества священников Сен-Сюльпис, он был кардиналом с 2003 года и префектом Конгрегации епископов, а также президентом Папской комиссии для Латинской Америки с 2010 года, пишет ТАСС.

Паломничество официально начнется сегодня в 18:30 в часовне Явлений