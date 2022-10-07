Португалия: стартуют Лиссабонский марафон и полумарафон

Гонки, составляющие «Лиссабонский марафон EDP», в эти выходные приведут к нескольким ограничениям движения на артериях города Лиссабон и на мосту Васко да Гама, сообщила 7 октября Полиция общественной безопасности (PSP).

В заявлении столичного управления PSP в Лиссабоне сообщается, что 8 октября с 11:00 состоится «Prova Passeio Mimosa для бабушек, дедушек и внуков», а с 16:00 - «EDP-тест Mini Champions» в Парке Наций.

9 октября «Лиссабонский марафон EDP» стартует в 9:00 из Кашкайша, а «Мини-марафон EDP» - в 10:30 с моста Васко да Гама.

Также в 10:30 «Женская гонка и элита» и «Полумарафон - элита» стартуют на Avª D. João II, а все воскресные забеги заканчиваются на площади Коммерции в Лиссабоне.

Гонка должна завершиться в 14:00, а с 15:00 будет возобновлено движение в прибрежной зоне.

Вдоль маршрутов будут стоять полицейские, которые будут сокращать и перенаправлять движение, «чтобы поддерживать плавность движения, информировать об альтернативных маршрутах и ​​​​обеспечивать, чтобы все мероприятие проходило безопасно и с должным спокойствием».