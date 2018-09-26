Португалия: старый автопарк
По данным Португальской автомобильной ассоциации (ACP), никогда еще португальский автопарк не был таким старым, как сегодня.
Средний возраст легкового транспортного средства составляет 12,6 лет, что значительно выше среднеевропейского показателя, где возраст автомобиля около 10 лет уже считается «преклонным».
По оценкам ACP, в настоящее время каждый шестой автомобиль, находящийся на португальской регистрации - старше 20 лет. Всего на португальских дорогах циркулируют более 700 тысяч старых автомобилей, что влечет за собой ряд опасностей как для автомобилистов, так и для окружающей среды.
По словам президента ACP Карлуша Барбоза, «очевидно, что чем старше автомобили, тем больше они загрязняют окружающую среду, и правительство, озабоченное экологическими проблемами, должно оперативно менять не только налоги на автомобили, но и подумать о возвращении стимулов на списание, что очень важно, чтобы люди могли сменить машину».
С другой стороны, старение автопарка повышает риск безопасности дорожного движения, особенно на уровне устаревшего серийного оборудования. «Это транспортные средствами, которые не обладают такими же характеристиками с точки зрения пассивной и активной безопасности, как новые или более «молодые» транспортные средства», - говорит Элдер Педру.
Напомним, что в прошлом году Ассамблея Республики отклонила петицию, подготовленную под руководством ACAP, с просьбой о введении стимулов для списания транспортных средств, что может стать решением для омоложения португальского автопарка.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!