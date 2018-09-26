Португалия: старый автопарк

Средний возраст легкового транспортного средства составляет 12,6 лет, что значительно выше среднеевропейского показателя, где возраст автомобиля около 10 лет уже считается «преклонным».

По оценкам ACP, в настоящее время каждый шестой автомобиль, находящийся на португальской регистрации - старше 20 лет. Всего на португальских дорогах циркулируют более 700 тысяч старых автомобилей, что влечет за собой ряд опасностей как для автомобилистов, так и для окружающей среды.

По словам президента ACP Карлуша Барбоза, «очевидно, что чем старше автомобили, тем больше они загрязняют окружающую среду, и правительство, озабоченное экологическими проблемами, должно оперативно менять не только налоги на автомобили, но и подумать о возвращении стимулов на списание, что очень важно, чтобы люди могли сменить машину».

С другой стороны, старение автопарка повышает риск безопасности дорожного движения, особенно на уровне устаревшего серийного оборудования. «Это транспортные средствами, которые не обладают такими же характеристиками с точки зрения пассивной и активной безопасности, как новые или более «молодые» транспортные средства», - говорит Элдер Педру.

Напомним, что в прошлом году Ассамблея Республики отклонила петицию, подготовленную под руководством ACAP, с просьбой о введении стимулов для списания транспортных средств, что может стать решением для омоложения португальского автопарка.