Португалия. Стать моряком XIX века в 2022 году? Это возможно!

Начиная с 22 января в 11 часов утра и всегда в четвертую субботу каждого месяца Фрегат D. Fernando II e Glória предоставит посетителям возможность увидеть представление и почувствовать себя моряком XIX века.

Португальское военно-морское судно, пришвартованное в Касильяше на южном берегу реки Тежу, принимает посетителей с 2017 года.

Актер, исполняющий роль сардинского моряка, будет присутствовать на фрегате во время посещений, взаимодействовать с посетителями: помогать вязать морские узлы, искать сокровища, проходить совместный урок истории.

Фрегат D. Fernando II e Glória был построен в Индии и вышел в плавание в 1843 году. С тех пор он прошел через разные части земного шара.

В 1940-е годы фрегат прекратил боевую деятельность. Между 1990 и 1998 годами он |был восстановлен для демонстрации на выставке Expo-98 и в ознаменование 500-летия португальских открытий.

Фрегат уже 15 лет пришвартован в Касильяше, в Алмаде, и принимает посетителей с 2007 года.

Таким образом четвертый старейший фрегат в мире, до сих пор доступный для посещения, открывает новую главу в своей 180-летней жизни.

В четвертую субботу каждого месяца, в 11 часов, он станет базой для уроков истории. Билеты продаются онлайн, на сайте ВМФ.