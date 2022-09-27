Португалия: статистика по сроку жизни ухудшилась

По данным INE, в период с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Португалии оценивалась в 77,67 года для мужчин и 83,37 года для женщин.

Это на 4,8 месяца меньше для мужчин и на 3,6 месяца меньше для женщин по сравнению с периодом 2018-2020 годов.

Средняя продолжительность жизни составила 80,72 года в трехлетнем периоде 2019–2021 годов, свидетельствуют данные Национального статистического института (INE).

INE ссылается на то, что в результате увеличения числа смертей в контексте пандемии болезни Covid-19 также произошло сокращение ожидаемой продолжительности жизни для большинства регионов NUTS II и III (NUTS - Номенклатура территориальных единиц для статистических целей).

«Однако влияние пандемии Covid-19 на регионы было дифференцированным», - говорится в исследовании, уточняя, что в NUTS II произошло сокращение ожидаемой продолжительности жизни при рождении во всех регионах, за исключением Азорских автономных районов и Мадейры.

Наибольшее сокращение наблюдалось в Алентежу (около 7 месяцев).

В NUTS III сокращение произошло во всех материковых регионах, наибольшее в Лезириа-ду-Тежу (-7,44 месяца) и наименьшее в Альто-Тамега (около 1 месяца).

Что касается ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 65 лет в Португалии, то в период 2019-2021 годов, по данным INE, она оценивалась в 19,35 года.

«В возрасте 65 лет мужчины могли рассчитывать прожить 17,38 года, а женщины - 20,80 года, что соответствовало сокращению соответственно на 4,6 и 3,7 месяца по сравнению с 2018–2020 годами», - отмечает INE.