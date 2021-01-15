Португалия: статуя Д. Себастьяна вернется на вокзал Руссиу

Пятница, 15 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: статуя Д. Себастьяна вернется на вокзал Руссиу

Восстановленная скульптура будет выставлена ​​в нижнем атриуме.

Статуя Д. Себастьяна была частью украшения фасада железнодорожного вокзала Руссиу в Лиссабоне, но в мае 2016 года была повреждена туристом, пытавшимся сфотографироваться с ней.

Реставрация завершилась в августе 2020 года, и сейчас скульптура будет помещена в стеклянный купол в нижнем атриуме вокзала, на видном месте. Об этом объявил представитель «Инфраструктуры Португалии» (IP).

Отреставрированный оригинал статуи Д. Себастьяна, возрастом около 130 лет, уже стоит на вокзале, но еще не выставлен ​​на обозрение.

В 2016 году скульптура разбилась на 90 фрагментов, и многие считали ее невосстановимой, однако она была воссоздана ​​по частям в ходе длительной и очень сложной реставрации.

Созданная французским скульптором Габриэлем Фарали (1838-1892), статуя украшала неоготический фасад здания вокзала, разработанный Жузе Луишем Монтейру и открытый для публики 11 июня 1890 года.

Не называя точной даты, IP сообщила, что оригинальная статуя будет экспонироваться одновременно с копией, которая заменит подлинник на фасаде.

Статуя на фасаде будет точной копией, над ее созданием сейчас работает скульптор Педру Лина. Ожидается, что работа завершится весной 2021 года.

Решение IP о размещении на фасаде копии скульптуры связано с тем, что восстановленная статуя уязвима, поскольку постепенно теряет физические и химические свойства из-за качества камня и его возраста.

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