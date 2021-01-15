Португалия: статуя Д. Себастьяна вернется на вокзал Руссиу
Восстановленная скульптура будет выставлена в нижнем атриуме.
Статуя Д. Себастьяна была частью украшения фасада железнодорожного вокзала Руссиу в Лиссабоне, но в мае 2016 года была повреждена туристом, пытавшимся сфотографироваться с ней.
Реставрация завершилась в августе 2020 года, и сейчас скульптура будет помещена в стеклянный купол в нижнем атриуме вокзала, на видном месте. Об этом объявил представитель «Инфраструктуры Португалии» (IP).
Отреставрированный оригинал статуи Д. Себастьяна, возрастом около 130 лет, уже стоит на вокзале, но еще не выставлен на обозрение.
В 2016 году скульптура разбилась на 90 фрагментов, и многие считали ее невосстановимой, однако она была воссоздана по частям в ходе длительной и очень сложной реставрации.
Созданная французским скульптором Габриэлем Фарали (1838-1892), статуя украшала неоготический фасад здания вокзала, разработанный Жузе Луишем Монтейру и открытый для публики 11 июня 1890 года.
Не называя точной даты, IP сообщила, что оригинальная статуя будет экспонироваться одновременно с копией, которая заменит подлинник на фасаде.
Статуя на фасаде будет точной копией, над ее созданием сейчас работает скульптор Педру Лина. Ожидается, что работа завершится весной 2021 года.
Решение IP о размещении на фасаде копии скульптуры связано с тем, что восстановленная статуя уязвима, поскольку постепенно теряет физические и химические свойства из-за качества камня и его возраста.