Португалия: ставка по ипотеке достигла максимума

Четверг, 02 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: ставка по ипотеке достигла максимума

Средняя процентная ставка по кредитам на покупку нового жилья в апреле достигла 1,06%, что является самым высоким показателем с июля 2020 года.

Сумма новых кредитов, выданных физическим лицам, в апреле снизилась, но средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам продолжала расти, согласно данным, опубликованным Банком Португалии (BdP).

Ставка достигла 1,06% в четвертом месяце года, самого высокого уровня с июля 2020 года.

Уровень, зарегистрированный в апреле, сравнивается с 1,03%, зарегистрированным в марте.

Сумма новых выданных кредитов сократилась, составив 1 910 млн евро. Тенденция была подтверждена для всех целей: «Ипотечные кредиты составили 1 320 миллионов евро; потребительский кредит уменьшился до 416 млн евро, а кредит для других целей уменьшился до 175 млн евро (зафиксированные в марте значения были соответственно 1 691, 513 и 260 млн евро)», - говорится в сообщении BdP.

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