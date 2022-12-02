Португалия: ставка по ипотеке достигла восьмилетнего максимума

Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам в октябре выросла до 2,86% (по сравнению с 2,23% в сентябре), что является самым высоким значением с января 2015 года.

Это самый большой месячный прирост с начала ведения статистики Банком Португалии (BdP) в 2003 году.

В октябре банки выдали новых кредитов физическим лицам на 1,798 млн евро, т.е. на 211 млн евро меньше, чем в сентябре.

Было выдано 1197 млн ​​ипотечных кредитов, 412 млн потребительских кредитов, средняя процентная ставка по которым выросла до 8,06%, и 189 млн кредитов на другие цели.

Согласно данным, опубликованным в эту пятницу BdP, 88% новых ипотечных кредитов в октябре были выданы на приобретение или строительство постоянного жилья, и среди них 83% были выданы по плавающей ставке.

Кредиты с фиксированной ставкой выросли за тот же период. с 2,1% до 4,1%. В конце октября средняя процентная ставка по непогашенному долгу составляла 1% при плавающем режиме и 2,4% при фиксированном режиме.

В октябре среднемесячный платеж по кредитам на постоянное владение жильем составил 315 евро, что на 36 евро больше, чем в конце 2021 года.