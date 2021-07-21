Португалия: ставка по ипотеке снова упала

Согласно данным Национального института статистики (INE), в шестом месяце года ставка упала 10-й месяц подряд, достигнув нового исторического минимума 0,811%.

«Неявная процентная ставка по ипотечным кредитам упала до 0,811% , что на 0,9 базисных пункта (б.п.) ниже, чем в предыдущем месяце», - сообщает Национальный институт статистики (INE), отмечая, что «в контрактах, подписанных в последние три месяца, процентная ставка составляла 0,693% (0,677% в предыдущем периоде)».

Что касается финансирования покупки жилья, то в случае ипотечных кредитов в целом «неявная процентная ставка по всем контрактам упала до 0,828% (-1,0 б.п. по сравнению с маем)».

Несмотря на такую ​​динамику процентных ставок, в контексте очень низких ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также более низких спредов по банкам, стоимость платежей в рассрочку, хотя и незначительно, выросла.

«Учитывая совокупность контрактов, средняя стоимость платежа выросла на три евро, до 235 евро», - сообщает INE, добавляя, что 84% этой суммы предназначалось для амортизации причитающейся суммы.

Частично такое развитие рассрочки объясняется суммой задолженности. «В июне средний непогашенный капитал по всем контрактам вырос на 451 евро по сравнению с предыдущим месяцем и составил 56 462 евро», - отмечает INE.