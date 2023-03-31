Португалия: ставка по новым жилищным кредитам повышается до 3,56 процентов

Продолжающийся рост процентных ставок на денежном рынке повысил ставки по новым договорам жилищного кредита (заключенным за последние три месяца) до 3,56%.

Согласно данным , опубликованным 31 марта Банком Португалии, это самое высокое значение с 2021 года и в шесть раз выше, чем процентная ставка в феврале 2022 года.

Данные организации, возглавляемой Марио Сентено, также показывают, что финансовые затраты на новые контракты на жилищный кредит приближаются к процентной ставке по контрактам с фиксированной ставкой, которая в феврале составляла 4,2%.

Банк Португалии также сообщает, что в феврале досрочное погашение ипотечных кредитов составило 0,85% кредитного фонда, «значение аналогично зарегистрированному в январе, но выше, чем среднемесячное значение 0,54% 2022 года».