Португалия: ставка по новым жилищным кредитам повышается до 3,56 процентов

Пятница, 31 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: ставка по новым жилищным кредитам повышается до 3,56 процентов

В феврале процентная ставка по новым жилищным кредитам достигла значения, в шесть раз превышающего тот, который был зафиксирован год назад.

Продолжающийся рост процентных ставок на денежном рынке повысил ставки по новым договорам жилищного кредита (заключенным за последние три месяца) до 3,56%.

Согласно данным , опубликованным 31 марта Банком Португалии, это самое высокое значение с 2021 года и в шесть раз выше, чем процентная ставка в феврале 2022 года.

Данные организации, возглавляемой Марио Сентено, также показывают, что финансовые затраты на новые контракты на жилищный кредит приближаются к процентной ставке по контрактам с фиксированной ставкой, которая в феврале составляла 4,2%.

Банк Португалии также сообщает, что в феврале досрочное погашение ипотечных кредитов составило 0,85% кредитного фонда, «значение аналогично зарегистрированному в январе, но выше, чем среднемесячное значение 0,54% 2022 года».

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