Португалия: ставка по жилищным кредитам повышается до 4,25 процента

Цена новых ипотечных кредитов выросла на 0,09 процентных пункта в июне по сравнению с маем. Это был наименьший рост с марта, но процентные ставки находятся на максимуме февраля 2012 года.

Постоянное повышение ставок Euribor продолжает удорожать покупку жилья. Согласно данным, опубликованным 2 августа Банком Португалии, «средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам выросла с 4,16% в мае до 4,25% в июне», достигнув самого высокого значения с февраля 2012 года.

В течение девяти месяцев подряд средняя процентная ставка по новым договорам жилищного кредита росла.

Всего за год, с июня 2023 года по июнь 2022 года, процентная ставка по кредитам на новое жилье почти утроилась : с 1,47% год назад до 4,25% в настоящее время.

Банк Португалии также сообщает, что досрочное погашение кредитов на постоянное владение жильем снова выросло в июне, увеличившись с 0,81% до 0,86% от суммы кредита.

Регулятор также сообщает, что в июне 67,8% новых договоров жилищного кредита были заключены по плавающей ставке, 22,7% по смешанной ставке и 9,5% по фиксированной ставке.

Учитывая глобальный объем жилищных кредитов, 87% договоров заключаются с плавающей ставкой, а фиксированная ставка составляет лишь 3,3% договоров.