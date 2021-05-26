Португалия: ставки на аренду - самые высокие в Европе

Есть много исследований, которые доказали эту тенденцию, поместив Португалию в число стран, где наблюдался наибольший рост.

Новый отчет Международного валютного фонда (МВФ) снова подтверждает эту теорию,подчеркивая, что в Лиссабоне стоимость аренды в период с 2013 по 2018 год увеличилась в несколько раз.

В 10 из 18 экономик, проанализированных МВФ, арендаторы среднего класса столкнулись с серьезными трудностями при определении веса арендной платы, который в 2018 году был на 9-67% выше, чем в 2007 году. Среди проанализированных стран Португалия, Швейцария, Словения и Люксембург показали самый большой рост арендной платы.

Цифры показывают, что совокупный средний рост реальной арендной платы в период с 2013 по 2018 год составил 18%, при этом ориентиром является квартира с двумя спальнями.

Примерно в половине случаев рост доходов и арендной платы в крупных городах в несколько раз опережал рост доходов по стране. Здесь МВФ выделяет Лиссабон, Дублин (Ирландия) и Рейкьявик (Исландия) как три города, где доходы выросли больше всего, опередив национальный рост.