Португалия: ставки по ипотечным кредитам начали расти

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического института (INE). Несмотря на это, в четвертом месяце года скрытые проценты оставались ниже 1%.

«Процентная ставка по ипотечным кредитам выросла до 0,805%, что на 1,1 базисных пункта (б.п.) выше, чем в предыдущем месяце. По договорам, заключенным за последние три месяца, процентная ставка составила 0,857% (0,831% в предыдущем периоде)», - говорится в сообщении НИН.

Что касается средней задолженности по капиталу, то в апреле она увеличилась с 519 до 59 242 евро. По договорам, заключенным за последние три месяца, средняя задолженность составила 125 411 евро, что на 1 882 евро больше, чем в марте.

С другой стороны, средний взнос увеличился до 257 евро, из которых 41 евро приходится на процентные платежи и 216 евро на амортизированный капитал. «В договорах, заключенных за последние 3 месяца, средняя стоимость рассрочки выросла до 387 евро», - заключает INE.