Португалия: стоимость аренды жилья снизилась на 20%

Средняя арендная плата по стране снизилась на 20% из-за кризиса, вызванного пандемией. На стоимости аренды отражается неопределенность на рынке недвижимости. Об этом сообщает издание Jornal de Notícias.

По словам экспертов издания, цены будут продолжать падать. Средняя цена аренды заметнее всего снизилась в центральных и южных регионах страны. Стоимость квартир и домов в Лиссабоне и Порту падает медленнее.

По данным статистики, по сравнению с маем предыдущего года в среднем цены на аренду жилой недвижимости упали на 17,3% - с 1353 до 1113 евро. Заметнее всего аренда квартир подешевела в городах Portalegre, Faro и Évora.

«На сайтах по продаже и аренде недвижимости уже наблюдается снижение цен. Мы бы посоветовали арендодателям сдавать жилье на долгое время уже сейчас по сниженной цене. Это лучше, чем дожидаться минимальной цены за аренду. Рынку недвижимости может понадобиться два-три года на восстановление, а иностранцы, которые дорого платили за аренду, в ближайшее время не вернутся», - рассказали эксперты рынка недвижимости изданию Jornal de Notícias.