Португалия: стоимость корзины с нулевым НДС снизилась на 10 процентов

Такие данные приводит Управления продовольственной и экономической безопасности (ASAE) и Министерство экономики.

«По истечении трех месяцев действия меры по освобождению от НДС 46 видов продовольственных товаров и согласно данным, полученным в результате мониторинга, проведенного ASAE, в рамках мониторинга цен на продовольственные товары, до 17 июля снижение цен на продукты питания превысило значение 10%», - говорится в сообщении Министерства экономики и моря.

По словам руководителя, снижение цены на ту же продовольственную корзину на 10,06% отражает «соответствующее, прогрессивное и устойчивое снижение цен на продукты питания, входящие в указанную корзину».

Это заставляет министерство считать, что эта мера представляет собой «один из факторов, способствовавших тенденции к снижению уровня инфляции в Португалии, зарегистрированной в последние месяцы».

« Для достижения этих результатов выполнение обязательств, взятых на себя португальским государством, имело решающее значение, как с точки зрения освобождения от НДС, так и с точки зрения усиления поддержки сельскохозяйственного производства», - добавляет министерство.