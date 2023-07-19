Португалия: стоимость корзины с нулевым НДС снизилась на 10 процентов

Среда, 19 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: стоимость корзины с нулевым НДС снизилась на 10 процентов

Цены на продукты питания, входящие в корзину с нулевым НДС, были снижены на 10% до 17 июля.

Такие данные приводит Управления продовольственной и экономической безопасности (ASAE) и Министерство экономики.

«По истечении трех месяцев действия меры по освобождению от НДС 46 видов продовольственных товаров и согласно данным, полученным в результате мониторинга, проведенного ASAE, в рамках мониторинга цен на продовольственные товары, до 17 июля снижение цен на продукты питания превысило значение 10%», - говорится в сообщении Министерства экономики и моря.

По словам руководителя, снижение цены на ту же продовольственную корзину на 10,06% отражает «соответствующее, прогрессивное и устойчивое снижение цен на продукты питания, входящие в указанную корзину».

Это заставляет министерство считать, что эта мера представляет собой «один из факторов, способствовавших тенденции к снижению уровня инфляции в Португалии, зарегистрированной в последние месяцы».

« Для достижения этих результатов выполнение обязательств, взятых на себя португальским государством, имело решающее значение, как с точки зрения освобождения от НДС, так и с точки зрения усиления поддержки сельскохозяйственного производства», - добавляет министерство.

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